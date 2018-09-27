ارتفاع البلطي والبوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي 50 قرشًا خلال تعاملات اليوم الخميس بسوق العبور مقارنة بمستواه أمس الأربعاء, ليتراوح بين 22 و24 جنيها، كما زاد سعر كيلو السمك البوري جنيهين ليتراوح بين 40 و46 جنيها.

وتراجع سعر كيلو الكابوريا 5 جنيهات إلى بين 30 و120 جنيها, كما انخفض سعر كيلو الجمبرى 10 جنيهات ليتراوح سعره بين 250 و320 جنيها، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

واستقر سعر كيلو البلطي الفليه بين 30 و70 جنيها، وكيلو المكرونة السويسي بين 50 و60 جنيها، واستقر أيضا سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 90 و160 جنيها.