تراجع 8 أنواع.. أسعار الخضر والفاكهة اليوم بسوق العبور

كتبت- شيرين صلاح :

انخفضت أسعار كيلو البطاطس والكوسة والفاصوليا والباذنجان البلدي والفلفل الرومي والحامي والملوخية والخيار البلدي بين 50 قرشا و4 جنيهات خلال تعاملات اليوم الخميس بسوق العبور مقارنة بمستوياتها أمس الأربعاء، بينما ارتفعت أسعار كيلو البصل والبامية بين 50 قرشا وجنيهين.

وتراوح سعر كيلو البطاطس بين 5 و7 جنيهات, والكوسة بين 3.5 و6 جنيهات , الفلفل البلدي الرومي بين 5 و7.5 جنيه.

وسجل سعر سعر كيلو البرتقال الصيفي والكانتلوب بين 4 و6 جنيهات, والعنب البناتي الأصفر بين 8 و12 جنيها.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور:

الخضروات:

الطماطم بين 3.5 و6.7 جنيه.

البطاطس بين 5 و7 جينهات, بانخفاض 50 قرشًا.

البصل بين 3.5 و5 جنيهات، بزيادة 50 قرشًا.

الكوسة بين 3.5 و6 جنيهات، بتراجع جنيه.

الفاصوليا بين 11 و15 جنيهًا بتراجع 4 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 3 و5 جنيهات, بتراجع 50 قرشًا.

الفلفل الرومي البلدي بين 5 و7.5 جنيهات بتراجع 2 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه، بتراجع 1.5 جنيه.

الملوخية 1.5 جنيه بتراجع 50 قرشًا.

الخيار البلدي بين 2.5 و3.5 جنيه بتراجع 50 قرشًا.

البامية بين 10 و12 جنيها بزيادة جنيهين.

القلقاس بين 2 و4.5 جنيه.

أسعار الفاكهة:

البرتقال الصيفي بين 4 و6 جنيهات.

الليمون البلدي بين 5 و8 جنيهات.

العنب البناتي الأصفر بين 8 و12 جنيها.

العنب البناتي الأحمر بين 8 و10 جنيهات.

الكانتلوب بين 4 و6 جنيهات.

المانجو العويس بين 21 و25 جنيها.