تقرير عالمي: مصر حققت مركزاً متقدماً في مؤشر الأداء الصناعى خلال أغسطس

كتبت- إيمان منصور:

كشف أحدث تقرير صادر عن مجموعة ماركيت Markit العالمية حول مؤشرات الأداء الصناعي في العالم عن تحسن مرتبة مصر في التصنيفات الصناعية الدولية، بحسب ما جاء في بيان لوزارة التجار والصناعة اليوم الخميس.

وأوضح التقرير العالمي، أن مؤشر الأداء الصناعي لمصر سجل 50.5 نقطة خلال شهر أغسطس 2018، وهو يعد أفضل معدل تحققه مصر منذ عام 2015، كما أنها المرة الأولى التي يسجل فيها المؤشر قراءات إيجابية حول مصر لشهرين متتاليين، بحسب البيان.

وقال التقرير إن تحسن مؤشر الأداء الصناعي بمصر لشهرين متتاليين يشير إلى اتجاه قطاع الصناعات غير البترولية إلى الانتعاش، ويعكس حالة التحسن في الأوضاع الصناعية خلال الأشهر الماضية خاصة شهري يوليو وأغسطس 2018، مدفوعة بزيادة الإنتاج والطلبات الجديدة لمنتجات المصانع، وزيادة معدلات التشغيل إلى مستوى قياسي يمثل أعلى معدل توظيف منذ شهر أبريل 2011.

وقالت نيرمين أبو العطا، مستشار وزير التجارة للتصنيفات الدولية، إن مصر جاءت ضمن قائمة الدول الرئيسية بمنطقة الشرق الأوسط في مؤشر الأداء الصناعي بعد السعودية (55.1 نقطة) والإمارات (55 نقطة)، بينما حققت مصر مركزاً متقدماً مقارنةً بتركيا (46.6 نقطة) ولبنان (45.6 نقطة).

وأشارت أبو العطا إلى أن مصر تأتي ضمن مجموعة الدول النامية التي تضم إندونيسيا (51.9 نقطة) والهند (51.7 نقطة) والصين (50.6 نقطة).

وأضافت أبو العطا أن التطور بمؤشر الأداء الصناعي الدولى PMI يعكس بداية تعافي واستقرار قطاع الصناعات غير البترولية، واستقرار الأوضاع الاقتصادية والسياسية وهو ما يؤثر إيجاباً على استعادة مصر لمكانتها في التصنيفات الاقتصادية الدولية وتحسن وضعها على خريطة التجارة والاستثمار العالمية.

وتجدر الإشارة إلى أن مؤشر الأداء الصناعي Manufacturing index PMI ، هو تقرير يعتمد على استطلاعات رأي شهرية لأكثر من 400 شركة من شركات القطاع الخاص بكل دولة، وتغطي أكثر من 40 دولة على مستوى العالم.