البترول ترحب باتفاق شركاء مصريين وإسرائيلين لشراء حصة في "شرق المتوسط"

كتب- مصطفى عيد:

رحبت وزارة البترول في بيان رسمي اليوم الخميس، باعتزام شركاء إسرائيليين وأمريكيين ومصريين من الشركات الخاصة شراء 39% من أسهم شركة شرق المتوسط للغاز والتي تمتلك خط أنابيب الغاز بطول 90 كيلومتر بين إسرائيل ومصر.

وتساهم الصفقة المزمع تنفيذها في استخدام خط الأنابيب لنقل الغاز المتفق على استيراده لحساب شركة دولفينوس المصرية من حقلي لوثيان وتمار الإسرائيليين بعدما وقع الشركاء في الحقلين اتفاقات مدتها عشر سنوات لتصدير ما قيمته 15 مليار دولار من الغاز الشركة المصرية في فبراير الماضي.

وقال حمدي عبد العزيز المتحدث الرسمي لوزارة البترول، بحسب البيان اليوم، إن الوزارة ترحب بهذه الخطوة الجديدة التي أقدمت عليها الشركات الخاصة القائمة على المشروع التجاري المزمع تنفيذه.

أضاف عبدالعزيز، إن وزارة البترول ستتعامل مع أي طلبات أو تراخيص يتم تقديمها من القطاع الخاص وفقا للوائح المطبقة، وفي ضوء استراتيجية مصر لأن تصبح مركزا إقليميا لتجارة وتداول الغاز، وتوجه الدولة لتحرير سوق الغاز، ووضع إطار تنظيمي يسمح لشركات القطاع الخاص بتداول وتجارة الغاز.

وأشار عبد العزيز إلى أن الوزارة ستتعامل مع أي طلبات أو تراخيص أيضا في ضوء سعيها لتسوية النزاعات القائمة مع المستثمرين بشروط تعود بالفائدة على جميع الأطراف.

وقال طارق الملا وزير البترول، العام الماضي، إنه لن يُصدر تصريح للشركات باستيراد الغاز من إسرائيل طالما لم يتم حل قضايا التحكيم التي أقامتها بعض الشركات ضد الحكومة المصرية، بحسب وكالة رويترز.

وكان مركز للتحكيم الدولي بغرفة التجارة الدولية، قرر في عام 2015 تغريم مصر 1.7 مليار دولار لصالح شركة كهرباء إسرائيل و288 مليون دولار لصالح شركة غاز شرق المتوسط، وذلك بعد انقطاع إمدادات الغاز المصري المتفق على تصديرها لإسرائيل عبر خط أنابيب شرق المتوسط بعد التفجيرات المتكررة لخط الأنابيب وتراجع الإنتاج بمصر.