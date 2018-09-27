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    الدولار يتراجع بأبوظبي الإسلامي وكريدي أجريكول في الصباح

    10:59 ص الخميس 27 سبتمبر 2018
    الدولار يتراجع بأبوظبي الإسلامي وكريدي أجريكول في الصباح

    ارشيفية للدولار

    كتبت- إيمان منصور:

    تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في بنكين مع بداية تعاملات اليوم الخميس، بينما ظل سعره ثابتًا في 8 بنوك أخرى عاملة في مصر عند مستوى تعاملات مساء أمس.

    وخفض مصرف أبوظبي الإسلامي سعر صرف الدولار أمام الجنيه، إلى 17.87 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع، مقابل 17.89 جنيه للشراء و17.99 جنيه للبيع، مساء أمس.

    وتراجع سعر صرف الدولار في بنك كريدي أجريكول مصر إلى 17.88 جنيه للشراء و17.98 جنيه للبيع مقابل 17.89 جنيه للشراء و17.99 جنيه للبيع.

    وظل سعر صرف العملة الأمريكية مستقرًا في البنك الأهلي عند 17.78 جنيه للشراء و17.88 جنيه للبيع.

    وحافظ سعر الدولار على استقراره في بنك مصر عند 17.79 جنيه للشراء و17.89 جنيه للبيع.

    وبقى سعر العملة الأمريكية مستقرًا في البنك العربي الأفريقي عند 17.85 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع.

    واستقر سعر الدولار في بنوك الإسكندرية، والقاهرة، والبركة، والتجاري الدولي، وقناة السويس عند 17.86 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.

    الدولار الجنيه مصرف أبوظبي الإسلامي بنك مصر

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