البورصة تتراجع في بداية التعاملات والمستثمرون يترقبون قرار الفائدة

كتبت- إيمان منصور:

تباين أداء مؤشرات البورصة مع بداية تعاملات اليوم الخميس، تزامنا مع ترقب المستثمرين لاجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي مساء اليوم لتحديد سعر الفائدة.

وتراجع المؤشر الرئيسي EGX30 بنحو 0.49% مع بداية التداولات، إلى مستوى 14540 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنحو 0.03%، بينما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 0.06%.

وكانت مؤشرات البورصة ارتفعت بشكل جماعي مع نهاية تعاملات أمس الأربعاء، وصعد المؤشر الرئيسي بنسبة 1.8% إلى مستوى 14612 نقطة، مدفوعا بمشتريات المصريين والعرب.