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    البورصة تتراجع في بداية التعاملات والمستثمرون يترقبون قرار الفائدة

    10:57 ص الخميس 27 سبتمبر 2018
    البورصة تتراجع في بداية التعاملات والمستثمرون يترقبون قرار الفائدة

    ارشيفية للبورصة

    كتبت- إيمان منصور:

    تباين أداء مؤشرات البورصة مع بداية تعاملات اليوم الخميس، تزامنا مع ترقب المستثمرين لاجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي مساء اليوم لتحديد سعر الفائدة.

    وتراجع المؤشر الرئيسي EGX30 بنحو 0.49% مع بداية التداولات، إلى مستوى 14540 نقطة.

    وارتفع مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنحو 0.03%، بينما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 0.06%.

    وكانت مؤشرات البورصة ارتفعت بشكل جماعي مع نهاية تعاملات أمس الأربعاء، وصعد المؤشر الرئيسي بنسبة 1.8% إلى مستوى 14612 نقطة، مدفوعا بمشتريات المصريين والعرب.

    مؤشرات البورصة مؤشر EGX70 البورصة مؤشر EGX30

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