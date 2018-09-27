البنك الأهلي يعتزم إطلاق 3 منتجات إلكترونية قبل نهاية العام الجاري

كتبت-منال المصري:

يعتزم البنك الأهلي إصدار 3 منتجات إلكترونية قبل نهاية العام الجاري، بحسب ما قاله علاء فاروق، الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية بالبنك الأهلي المصري، لمصراوي.

وقال علاء إن أول هذه المنتجات هي إصدار منتج QR CODE الموحد وفقا لتعليمات البنك المركزي وذلك بالتعاون مع كلا من شركة فيزا وماستر كارد وشركة بنوك مصر .

وأضاف أن هذا المنتج عبارة عن وسيلة يتم التعامل بها لسداد المدفوعات إلى المتاجر الصغيرة بأنواعها وذلك من خلال المحافظ الإلكترونية والموبايل أبليكشن مثل الفون كاش والأهلي باي وهو يعتمد على الانتشار السريع مع المتاجر لتعميق ثقافة الشمول المالي .

ويعمل البنك الأهلي حاليا على إدخال بعض الخصائص الجديدة على الكروت الائتمانية.

ويستهدف البنك إصدار كارت ائتمانب جديد يطلق عليه "ماستر كارد تايتنيم"، بالإضافة إلى إصدار"كوربت كريدت كارد" بالتعاون مع شركة فيزا، وفقًا لفاروق .

وقال فاروق إن خطة البنك تركز بشكل أساسي على تعزيز الشمول المالي من خلال جذب شريحة الشباب والعمل على تعميق ثقافة البطاقات البلاستيكية لديهم.

ويسعى البنك للتوسع في خدمات الإنترنت البنكي لتتم عبره جميع العمليات المصرفية، وذلك من خلال تقديم العديد من الخدمات المصرفية الإلكترونية التي تعمل على توفير وقت العميل، وفقًا لفاروق.