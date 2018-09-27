التعبئة والإحصاء يجري بحثا عن الهجرة غير الشرعية لأول مرة

كتبت- أميرة الجندي:

كشف مصدر مطلع بالجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عن إن الجهاز بصدد إجراء بحث عن الهجرة الشرعية يصدر لأول مرة.

وقال المصدر في تصريحات خاصة إن الجهاز سيعد هذا البحث بالتعاون مع وزارة الخارجية، مشيرا إلى أنه يتم مناقشة الآلية والإطار الذي سيتم إدراجه في نطاق عمل الدراسة.

يذكر أن الجهاز يصدر المسح القومي للهجرة الدولية، وهو مسح يجريه الجهاز كل 5 سنوات، ويتضمن الدافع للهجرة، والدول التي يتم الهجرة إليها، والحالة الوظيفية للمهاجر قبل وبعد الهجرة.

ويصدر الجهاز أيضا نشرة سنوية عن المصريين الذين حصلوا على موافقة بالهجرة.