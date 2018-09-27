اليوم.. المركزي يبحث موقف الفائدة وسط توقعات بتثبيتها للمرة الرابعة

كتب - مصطفى عيد:

تبحث لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، اليوم الخميس، موقف أسعار الفائدة، وسط توقعات بتثبيتها للاجتماع الرابع على التوالي.

وتوقع 6 محللين، في وقت سابق من هذا الشهر، تثبيت البنك المركزي أسعار الفائدة خلال اجتماع اليوم الخميس.

واستبعد 3 محللين من هؤلاء الستة في تقرير سابق لمصراوي، أن يلجأ المركزي لرفع الفائدة بعدما ظهرت مخاوف بين المستثمرين في البورصة من بأن يقرر المركزي رفع الفائدة خاصة بعد تأثر سوق المال في مصر لتداعيات الأزمة المالية بالأسواق الناشئة الأسبوع الماضي محققة خسائر كبيرة.

وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة 1% مرتين في فبراير ومارس الماضيين مع تراجع التضخم بشكل ملحوظ منذ نوفمبر الماضي وحتى مايو لتصل إلى 16.75% للإيداع و17.75% للإقراض، وذلك بعد أن رفعها 7% منذ تعويم الجنيه في نوفمبر 2016 للحد من الدولرة وكبح التضخم.

ولكن المركزي ثبت أسعار الفائدة خلال آخر 3 اجتماعات في مايو ويونيو وأغسطس مع تصاعد مخاطر قوة الدولار وزيادة الأسعار العالمية للبترول، وقرارات رفع أسعار الوقود والكهرباء التي تم تنفيذها خلال شهري يونيو ويوليو الماضيين.

وعاد معدل التضخم السنوي إلى الارتفاع خلال أغسطس إلى 13.6% مقابل 13% لإجمالي الجمهورية في يوليو، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الذي أشار إلى أن معدل التضخم الشهري وصل إلى 1.7% في أغسطس مقابل 2.5% في يوليو ومقابل 2.9% في يونيو، وذلك بعد أن رفع الحكومة أسعار الوقود بنسب تراوحت بين 17.4% و66.7%.

ويستهدف البنك المركزي أن يصل معدل التضخم إلى 13% خلال الربع الرابع من 2018 بزيادة أو انخفاض 3% عن هذا المستوى.

وقالت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث ببنك الاستثمار فاروس، في وقت سابق لمصراوي، إن ظروف التضخم الحالية تستدعي التثبيت "فرغم أن التضخم يسير في مساره نحو الانحسار وأنه ليس هناك أي تخوفات تتعلق به، فإن معدل التضخم الشهري مازال مرتفعا".

وقالت الخبيرة الاقتصادية ريهام الدسوقي لمصراوي، إن "من المتوقع عدم خفض أسعار الفائدة حتى ينخفض التضخم الشهري والضغوط الخارجية على العملة".

وترى رضوى أن الحفاظ على تنافسية مصر كوجهة استثمار في محافظ الأوراق المالية في ظل تقلبات الأسواق الناشئة، يعتبر سببا آخر يستدعي تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية.

ورفع البنك المركزي الأرجنتيني أسعار الفائدة مؤخرا في بلاده من 45% إلى 60%، وهو ما انعكس على أسعار العوائد على أدوات الدين التي تطرحها الحكومة الأرجنتينية وهو ما قد يجذب المستثمرين الأجانب خاصة من الذين يفضلون المخاطرة.

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