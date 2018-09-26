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    المركزي الأمريكي يرفع سعر الفائدة إلى نطاق 2-2.5%

    08:55 م الأربعاء 26 سبتمبر 2018
    المركزي الأمريكي يرفع سعر الفائدة إلى نطاق 2-2.5%

    البنك المركزي الأمريكي

    القاهرة- وكالات:

    رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة اليوم الأربعاء كما كان متوقعا وأبقى على توقعاته للسياسة النقدية في السنوات المقبلة دون تغيير إلى حد كبير في ظل نمو مطرد في الاقتصاد وقوة سوق العمل، بحسب وكالة رويترز.

    وقال المجلس في بيان حول السياسة النقدية إنه رفع سعر الإقراض القياسي لليلة واحدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق يتراوح بين ٢ و2.25٪‏.

    البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة الاقتصاد سوق العمل

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