"ستاندرد آند بورز" ترفع تصنيف بنكي مصر والأهلي للفئة B لتحسن الاقتصاد

القاهرة - مصراوي

رفعت وكالة "ستاندرد آند بورز" العالمية تصنيف بنك مصر والبنك الأهلي المصري الائتماني بالنسبة إلى الالتزامات طويلة الأجل إلى فئة B من فئة – B.

كما أبقت الوكالة على التصنيف الائتماني بالنسبة إلى الالتزامات قصيرة الأجل لبنك مصر والبنك الأهلي المصري على فئة B.

كما أبقت الوكالة، في بيان صادر عنها -الأربعاء-، على تصنيف البنك التجاري الدولي الائتماني بالنسبة إلى الالتزامات طويلة الأجل وقصيرة الأجل على فئة B، وذلك في تقريرها الصادر -أمس الثلاثاء- وذلك في ضوء زيادة الناتج المحلى الإجمالي مع تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري المدعوم بكلا من الإرادة السياسية و بقرض يبلغ 12 مليار دولار على ثلاث سنوات من صندوق النقد الدولي.

وأرجعت الوكالة قرارها إلى أن النظرة المستقرة لبنك مصر، البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي تعكس التصنيف السيادي لمصر ولتوقع الوكالة أن يكون الأداء المالي لبنك مصر، البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي مستقرًا خلال السنة القادمة.

هذا ويعتبر تقرير وكالة "ستاندرد آند بورز" العالمية دليل على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، وخطوة جديدة تؤكد أن بنك مصر على الطريق الصحيح، وتمثل شهادة ثقة على نجاح استراتيجية بنك مصر وإلى استمرارية تمتع بنك مصر بمزيد من الاهتمام على المستوى العالمي.​