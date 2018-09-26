"EG GATE" توقع بروتوكول تعاون مع فوري لدعم الشمول المالي

وزيرة التضامن تعرض تجربة مصر في الحماية الاجتماعية على الأمم المتحدة

كتب - مصطفى عيد:

وقعت شركة بوابة مصر للعالم الرقمية "EG GATE"، اليوم الأربعاء، بروتوكول تعاون مع شركة فوري للخدمات الإلكترونية، لدعم الشمول المالي، بحسب بيان من الشركة اليوم الأربعاء.

ووفقا للبيان، وقع البروتوكول كل من أشرف صبري الرئيس التنفيذي لشركة فوري، وميناس إبراهيم الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة "EG GATE"، بوابة مصر للعالم الرقمية للتسويق والتجارة الإلكترونية.

وقال أشرف صبري إن البروتوكول يستهدف التسهيل على الأعضاء المشتركين على بوابة مصر للعالم الرقمية في تحصيل قيمة مبيعاتهم من خلال أكثر من 90 ألف مكان عليه علامة فوري في مصر.

وأضاف أنه بالإضافة إلى تحصيل المدفوعات إلكترونيا من خلال فوري, ستوفر شركته خدمة سحب وإيداع الأموال أيضا، بجانب باقة من الخدمات الخاصة بالتسويق والتجارة الإلكترونية محليا.

وقالت ميناس إبراهيم إن شركتها تستهدف من توقيع البروتوكول توفير متاجر إلكترونية، والعمل على بناء العلامة التجارية الخاصة بها، وكذا توفير آليات إدارة تلك المتاجر ومواقع التسويق والتجارة الإلكترونية الخاصة والمساهمة في منظومة الدفع الإلكتروني ودعم الشمول المالي ،

كما تستهدف الشركة تقليل مخاطر التحصيل والاحتفاظ بالنقدية، والعمل على زيادة سرعة تدفق الأموال لحساب الشركات مباشرة والمساهمة في خلق مناخ استثماري متميز، وفقا لميناس إبراهيم.

وذكرت أن الاتفاق يسهم في تحسين الصورة الذهنية للصناعات والمنتجات المصرية وتسويق علامة الجودة للصناعات المصرية "بكل فخر صنع في مصر"، كما ستقوم شركتها بتوفير دورات تدريبية حول إدارة مواقع التسويق والتجارة الإلكترونية بالشركات المسجلة على البوابة.

وشركة "EG GATE" بوابة مصر للعالم الرقمية للتسويق والتجارة الإلكترونية هي إحدى شركات صندوق تحيا مصر، ويضم مجلس إدارتها ممثلين عن وزارات التجارة والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والآثار.