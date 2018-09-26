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    ماذا فعلت أسعار الدولار أمام الجنيه مع نهاية تعاملات اليوم؟

    05:19 م الأربعاء 26 سبتمبر 2018
    ماذا فعلت أسعار الدولار أمام الجنيه مع نهاية تعاملات اليوم؟

    الدولار

    كتبت- شيماء حفظي:

    تغير سعر صرف الدولار أمام الجنيه في بنكين خلال نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، بينما ظل سعره ثابتًا في 8 بنوك أخرى عاملة في مصر عند مستوى تعاملات الصباح.

    ورفع مصرف أبوظبي الإسلامي سعر صرف الدولار أمام الجنيه، مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، إلى 17.89 جنيه للشراء و17.99 جنيه للبيع، مقابل 17.87 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع، بتعاملات الصباح.

    وخفض بنك قناة السويس سعر الشراء إلى 17.86 جنيه مقابل 17.87 جنيه خلال تعاملات الصباح، فيما استقر سعر البيع عند 17.96 جنيه.

    واستقر سعر صرف الدولار في بنك كريدي أجريكول مصر عند 17.89 جنيه للشراء و17.99 جنيه للبيع.

    كما ظل سعر صرف العملة الأمريكية مستقرًا في البنك الأهلي عند 17.78 جنيه للشراء و17.88 جنيه للبيع.

    وحافظ سعر الدولار على استقراره في بنك مصر عند 17.79 جنيه للشراء و17.89 جنيه للبيع.

    وبقى سعر العملة الأمريكية مستقرًا في البنك العربي الأفريقي عند 17.85 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع.

    واستقر سعر الدولار في بنوك الإسكندرية، والقاهرة، والبركة، والتجاري الدولي، عند 17.86 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.

    أسعار الدولار سعر الصرف بنك قناة السويس البنك الأهلي

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