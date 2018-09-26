الصين تعلن تخفيضات جديدة في رسوم الاستيراد مع تزايد الحرب التجارية

القاهرة- مصراوي:

كشفت الصين اليوم الأربعاء عن خطط لخفض الرسوم على منتجات من بينها الآلات والمعدات الكهربائية والمنسوجات بدءا من الأول من نوفمبر في الوقت الذي تتأهب فيه البلاد لحرب تجارية متصاعدة مع الولايات المتحدة، وفقًا لوكالة رويترز.

وقالت الحكومة الصينية في اجتماع ترأسه لي كه تشيانغ رئيس الوزراء الصيني إن من المتوقع أن تؤدي التخفيضات على ما يزيد عن 1500 منتج صناعي إلى تقليص التكاليف على المستهلكين والشركات بنحو 60 مليار يوان هذا العام، وفقا لما أوردته الإذاعة الرسمية.

وأضافت الحكومة أن إجمالي مستوى الرسوم سينخفض إلى 7.5 بالمئة في 2018 من 9.8 بالمئة في 2017 نتيجة للقرار.

وتعهدت بكين باتخاذ خطوات لزيادة الواردات هذا العام وسط توترات متنامية مع بعض أكبر شركائها التجاريين مثل الولايات المتحدة.

وتتهم بكين واشنطن "بوضع سكين على رقبتها" مع سريان رسوم أمريكية على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار يوم الاثنين، مما دفع الصين للرد بفرض رسوم إضافية على منتجات أمريكية بقيمة 60 مليار دولار تشمل الغاز الطبيعي المسال.

وقالت الحكومة الصينية إن متوسط الرسوم على الآلات والمعدات الكهربائية، وهي من أكبر واردات الصين من حيث القيمة، سينخفض بنحو الثلث إلى 8.8% من 12.2 بالمئة.

وأظهرت بيانات رسمية أن الصين استوردت آلات ومعدات كهربائية بقيمة تزيد على 632 مليار دولار في الأشهر الثمانية الأولى من العام بزيادة 19.6 بالمئة على أساس سنوي.

وستنخفض الرسوم على المنسوجات ومواد البناء إلى 8.4% من 11.5 بالمئة، فيما ستتراجع الرسوم على منتجات الورق إلى 5.4 بالمئة من 6.6%.

وفي وقت سابق من يوليو، خفضت الصين الرسوم على مجموعة من السلع الاستهلاكية بما في ذلك الملابس ومستحضرات التجميل والأجهزة المنزلية ومنتجات اللياقة، التزاما بتعهدات فتح السوق الاستهلاكية الصينية بصورة أكبر.