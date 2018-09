طرح أجهزة بالتقسيط مع فودافون.. "نوكيا" تسعى لاستعادة مكانتها في مصر

كتبت- شيماء شلبي:

قال تامر الجمل مدير عام HMD مصر المسؤولة عن العلامة التجارية نوكيا، إن الشركة العالمية باعت 70 مليون جهاز خلال 21 شهرا فقط من عودتها للسوق، وإنها تسعى خلال السنوات الأربع المقبلة للتواجد في قائمة الخمسة الكبار عالميا ومحليا.

وأضاف الجمل، في مؤتمر صحفي، أن مصر تعد من أهم الأسواق للشركة العالمية، وأنها حققت زيادة في المبيعات بمصر بمعدل 700% خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي.

وكانت شركة HMD استحوذت على حقوق إنتاج هواتف نوكيا التقليدية من شركة “مايكروسوفت" نهاية عام 2016.

وقال الجمل "سيشهد العام الجديد توسعا كبيرا لنوكيا في مصر"، مضيفًا "تعاقدنا مع وكيل جديد لديه شبكة قنوات لتوزيع المنتجات بجانب الوكيل الحالي شركة راية حيث ستتواجد العلامة التجارية نوكيا في 2000 متجر تجزئة على مستوى الجمهورية، لتلبية احتياجات العملاء".

وأشار الجمل، إلى أن السوق المصري شهد تغييرات كبيرة العامين الماضيين سواء في تغيير الحصص السوقية أو اتجاهات الشراء والفئات المستهدفة.

وتوقع استمرار هذه التغييرات في الثلاث أعوام المقبلة حتى يستقر السوق على شركات بعينها يثق فيها المستهلك.

"نوكيا لديها تاريخ طويل ومشرف مع المستخدم، وهي تستكمل مسيرتها بتأني وهدوء بدون ضجة فارغة لتحافظ علي ثقة المستهلكين دائما" وفقا للجمل.

وقال الجمل، إن فئة الهواتف التي تتراوح بين 3 آلاف إلى 7 آلاف جنيه هي الفئة الأكثر مبيعا في السوق المصرية، و التي تشهد منافسة كبيرة بين الشركات الآن، بينما لا تتجاوز نسب بيع الفئة أقل من ألف جنيه الـ 6%.

وتراهن "نوكيا" على هاتفها الجديد 6.1 Plus الذي يعمل بنظام تشغيل Android One.. وقالت إنه سينافس بقوة بين الهواتف في نفس الفئة السعرية، حيث يمتلك مزايا إنشاء المحتوى الذكية smart story telling، إلى جانب احتوائه على شاشة مثالية لمشاهدة مقاطع الفيديو ومراسلة الأصدقاء ومتابعة الأخبار على وسائل التواصل الاجتماعي.

وبحسب الجمل، فإن محبي هواتف نوكيا فى مصر يهتمون بأمرين لاغنى عنهما فى الهواتف الذكية، "الترفية بلا حدود، والتصميم المتميز"، و استلهاما من نجاحات الشركة السابقة فى هواتف نوكيا 6 (Nokia 6) ونوكيا 6.1 (Nokia 6.1) فى السوق المصرى، قررنا أن نكرر ذلك.

وأضاف "نحن سعداء بأن نعطى تجربة المستخدم الأولوية مرة أخرى ونقدم جهازًا باستخدام مقايسنا الدائمة، حيث يمتاز هاتف نوكيا 6.1 بلس Nokia 6.1 Plus بالقوة الكافية التي تمكن المستخدم من التفاعل مع أي محتوى أو ألعاب هاتفية بدون الحاجة إلى تقديم اية تنازلات، ومع إطار أنحف للشاشة ستبدو جميع المحتويات أكثر سلاسة ووضوحًا مما يضفى تجربة تفاعلية سلسة وبدون أية عوائق".

من جانب آخر تعتزم شركة إتش إم دي مصر المالكة للعلامة التجارية "نوكيا" للهواتف المحمولة طرح جهاز جديد محليا بنظام التقسيط قريبا بالتعاون مع شركة فودافون مصر، بحسب الجمل.

وتضمن الشراكة المرتقبة طرح جهاز مزود بباقة من خدمات المكالمات الصوتية ونقل البيانات عبر الإنترنت "الإنترنت المحمول" وكانت الشركة قد طرحت منتجا شبيها مع شركة اتصالات في وقت سابق ولاقى نجاحا.