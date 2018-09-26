"إيجوث" تدعو المستثمرين للمساهمة في شركة لتطوير فندق "شبرد"

كتبت- شيماء حفظي:

قالت ميرفت حطبة، رئيسة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، لمصراوي، إن شركة إيجوث التابعة لها، بدأت اتخاذ خطوات في مشروع تطوير فندق شبرد القاهرة، من خلال دعوة المستثمرين للمساهمة به.

وأعلنت الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "إيجوث" المالكة لفندق شبرد القاهرة، دعوة المستثمرين في مجال الصناعة للدخول كمساهم في شركة لتملك وتطوير الفندق.

وقال الإعلان المنشور في جريدة الأهرام، أمس، إن شركة إيجوث، تدعو المستثمرين للمساهمة بنسبة 51% من رأسمال شركة في حدود 100 مليون دولار، يتم تكوينها لتملك وتطوير فندق شبرد، ويمثل فيها الفندق حصة عينية للشركة المالكة.

ووفقا للإعلان تبلغ القيمة الاستثمارية الإجمالية المقدرة للمشروع نحو 130 مليون دولار شاملة الحصة العينية "الفندق" بالإضافة إلى منحة توقيع للشركة المالكة.

وقالت الشركة، إن آخر موعد لتلقي طلبات الراغبين في الاستثمار في هذا المشروع، سيكون 16 أكتوبر المقبل.

وكانت رئيسة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، قالت في تصريحات سابقة لمصراوي، إنه سيتم إنشاء شركة مشتركة مع المستثمر الذي سيتم اختياره تساهم فيه الشركة القابضة بأرض الفندق والمستثمر بمبلغ التطوير.

وتبلغ تكلفة تطوير الشبرد حوالي 1.5 مليار جنيه، وسيتم اختيار شريك التطوير خلال شهر، وفقا لحطبة.

وتمتلك شركة إيجوث التابعة للقابضة للسياحة، أرض الفندق ومبانيه، وهو فئة أربع نجوم.

ووفقا للموقع الرسمي لـ"إيجوث" كانت بداية فندق شبرد عام 1841 من خلال مبنى متواضع بحي الأزبكية، وقد أطلق على المبنى اسم الفندق البريطاني، ثم تنازل مالك الفندق Hill عنه إلى صامويل شبرد، والذي بعده أصبح فندق شبرد.

واحترق الفندق في يناير 1951 ضمن حريق القاهرة و قررت الحكومة المصرية إعادة بناءه مع نقل موضعه إلى منطقة جاردن سيتى أمام نيل القاهرة، وأعيد افتتاحه عام 1957 بنفس الاسم.