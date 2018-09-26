المركزي للمحاسبات: 5.6 مليار جنيه إجمالي خسائر "الحديد والصلب"

كتبت- شيماء حفظي:

قال تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، عن شركة الحديد والصلب المصرية، إنه يتعين على الشركة دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في حل الشركة أو استمرارها، بعدما وصلت خسائرها إلى 5.6 مليار جنيه.

وأوضح تقرير المحاسبات، عن العام المالي الماضي، المرسل للبورصة اليوم الأربعاء، أن خسائر شركة الحديد والصلب بلغت حتى يونيو الماضي نحو 4.7 مليار جنيه، بخلاف 900 مليون جنهي خسائر العام، ما يعني إجمالي خسائر بقيمة 5.6 مليار جنيه.

وأضاف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، أن إجمالي الخسائر تمثل نسبة 284% من رأسمال الشركة المصدر والمدفوع والبالغ 1.95 مليار جنيه، مما يتعين معه دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في حل الشركة او استمرارها، تطبيقًا لنص المادة 38 من القانون رقم 302 لسنة 1991 وهو قانون قطاع الأعمال العام.

وأظهر التقريركذلك، عدم قدرة الشركة على سداد المتطلبات والالتزامات المالية، وهو ما يظهر في تراكم المديوينات (3 مليارات جنيه لشركة الغاز، و9.9 مليون جنيه لشركة الكهرباء و318 مليون جنيه لشركة الكوك، وسكة حديد مصر 231 مليون جنيه).

وأوضح التقرير، أن شركة الحديد والصلب حصلت على نحو 50 مليون جنيه من الشركة القابضة للصناعات المعدنية لسداد مرتبات شهر أغسطس الماضي.

وأشار التقرير إلى توقف العديد من خطوط إنتاج الشركة نظرًا لتقادمها وعدم جدواها الاقتصادية، وهو ما انعكس في زيادة نسبة الأعطال والتوقفات نحو 82% خلال العام الماضي.

ووفقا للقوائم المالية المرسلة من الشركة للبورصة أمس، ارتفعت خسائرها خلال العام المالي الماضي بنسبة 20%، لتصل إلى إلى 899.6 مليون جنيه.