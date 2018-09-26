يونيون كابيتال: مستعدون لضخ مليار جنيه تمويلات للمصانع المتعثرة

كتبت- إيمان منصور:

قالت سهر الدماطي العضو المنتدب لشركة يونيون كابيتال للاستشارات المالية إن شركتها مستعدة لضخ مليار جنيه تمويلات للمصانع المتعثرة التي سيتقدم بها اتحاد الصناعات للشركة.

جاء ذلك خلال تصريحات صحفية على هامش توقيع بروتوكول مشترك بين يوينون كابيتال واتحاد الصناعات اليوم الأربعاء بهدف مساعدة المؤسسات والشركات الصناعية والمصانع المتعثرة.

وأضافت الدماطي أن إطار عمل شركة يوينون كابيتال لتمويل المتعثرين يتضمن تمويل المصانع المتعثرة لدى اتحاد الصناعات ومجموعة من الشركات المتوقفة التي ترغب في البيع أو دخول مستثمرين جدد للمساهمة في رأس المال العامل أو عمليات إحلال وتجديد الماكينات أو المساهمة في مبادرة البنك المركزي للمتعثرين.

وقالت إن الشركة تشترط في قبولها تمويل المتعثرين أن تكون المصانع قادرة على السداد للشركة فيما بعد وأن يكون التمويل بناء على دراسات أعدها مركز تحديث الصناعة ووافق عليها اتحاد الصناعات.

ولم تحدد الدماطي آلية تحصيل الشركة لمستحقاتها من العملاء أو المصانع الذين تم تمويلهم.