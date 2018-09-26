اتحاد الصناعات: 70% من حالات التعثر بالمصانع مشاكل تمويلية

كتبت- إيمان منصور:

قال محمود سليمان رئيس لجنة الاستثمار باتحاد الصناعات، اليوم الأربعاء، إن 70% من المشكلات التي تواجه المصانع المتعثرة تعد مشاكل مالية وعدم توافر السيولة، وهو ما يتسبب في توقف المصانع كليا أو جزئيا.

وأضاف سليمان، خلال مؤتمر صحفي على هامش توقيع مذكرة تفاهم مع شركة يونيون كابيتال للاستشارات المالية، اليوم، أن هناك إحصائيات تشير إلى توقف 3500 مصنعًا بشكل كلي، و7000 مصنع بشكل جزئي.

وقال سليمان، إن الصناعة تعد قاطرة التنمية الاقتصادية حيث تمثل نحو 15% من معدل النمو للدول ،مشيرًا إلى أن الاتحاد يضم نحو 60 ألف منشأة ويسعى إلى حل المشكلات التي تواجههم .

وأضاف أن ملف التعثر يعد من أهم الملفات التي تعمل عليه اللجنة والذي يمثل حجر عثرة أمام نجاح أي مبادرة تطلقها الدولة لتمويل القطاع الصناعي .

وأشار سليمان إلى أن توقيع مذكرة التفاهم مع يونيون كابيتال يعد خطوة هامة في سبيل إنقاذ لمصانع المتعثرة، حيث يستهدف تمويل تلك الشركات عبر تخطي مشكلة I-score والخاصة بالقوائم السلبية ولكن وفقا لقدره الشركة وان تكون مشكلة الحجب جزئيا.