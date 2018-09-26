يونيون كابيتال تتفق مع "المركزي" للمساهمة في مبادرة تمويل المصانع المتعثرة

كتبت- إيمان منصور:

قالت سهر الدماطي العضو المنتدب لشركة يونيون كابتال، إن شركتها اتفقت مع البنك المركزي على المساهمة في مبادرة المركزي لتمويل المصانع المتعثرة على أن تقوم الشركة بتمويل العميل المتعثر لتسديد إجمالي أصل القرض أو جزء كبير منه.

وأطلق البنك المركزي، رسميا، مبادرة أواخر شهر يونيو الماضي لتسوية المديونيات المتعثرة للشركات بأرصدة أقل من 10 ملايين جنيه، وكافة مديونيات العملاء الأفراد غير شاملة أرصدة البطاقات الائتمانية وفقا لمركز هؤلاء العملاء في 31 ديسمبر 2017 سواء المتخذ أو غير المتخذ ضدهم إجراءات قضائية مع البنوك المشاركة في المبادرة.

وتشترط مبادرة المركزي على العميل سداد أصل المديونية بالكامل مقابل إسقاط جميع الفوائد المهمشة على أصل الدين، والتنازل عن الدعاوى القضائية المتبادلة بين العملاء والبنوك.

وقالت الدماطي، إن هناك نحو 5300 مصنعًا متوقفًا عن الإنتاج نهائيا ولديهم مديونيات بالبنوك تصل إلى 12 مليار جنيه، وليس لديهم قدرة على سدادها، ومن هنا ستقوم يونيون كابيتال يتمويل هؤلاء المتعثرين باجمالي أصل القرض أو جزء منه.

وأضافت الدماطي :"ممكن يكون العميل عليه مليون جنيه للبنك في خلال 10 سنوات منهم 100 ألف أصل القرض، والباقي فوائد فإذا تم مساعدته في دفع أصل القرض دا هيسقط المديونية من عليه ويخليه يبدأ يشتغل من جديد".