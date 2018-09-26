يونيون كابيتال تستهدف تمويل 60 مصنعا متعثرا خلال عام

كتبت- إيمان منصور:

قالت سهر الدماطي العضو المنتدب لشركة يونيون كابيتال للاستشارات المالية، اليوم الأربعاء، إن الشركة تستهدف تمويل نحو 50 إلى 60 مصنعا متعثرا خلال عام.

ووقع اتحاد الصناعات المصرية، اليوم، مذكرة تفاهم مع شركة يونيون كابيتال للاستشارات المالية بهدف مساعدة المؤسسات والشركات الصناعية أو المصانع المتعثرة، أو تلك التي قد تكون مهددة بمواجهة التعثر أو التوقف، وذلك بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة وعدد من الهيئات والمؤسسات المعنية في الدولة.

وأوضحت الدماطي، خلال التوقيع، أن مساعدة الشركة للمصانع المتعثرة تأتي ، في إطار فترة البروتوكول الموقعة مع اتحاد الصناعات والتي تصل إلى سنة.

ومثل اتحاد الصناعات المصرية في التوقيع الدكتور محمود سليمان، عضو مجلس الإدارة وهيئة المكتب و رئيــس لجنــة الاستثمار، ومثلت شركة يونيون كابيتال للاستشارات المالية سهر الدمـاطــــي، العضو المنتدب ، بجضور خالد عبد العظيم المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية.