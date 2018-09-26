اتحاد الصناعات ويونيون كابيتال يوقعان مذكرة لحل مشكلات المصانع المتعثرة

كتبت- إيمان منصور:

وقع اتحاد الصناعات مذكرة تفاهم مشتركة مع شركة يونيون كابيتال للاستشارات المالية، اليوم الأربعاء، بهدف مساعدة المؤسسات الصناعية المتعثرة وإعادة تشغيلها.

وقال محمود سليمان ورئيــس لجنــة الإستثمار باتحاد الصناعات، خلال توقيع الاتفاقية إن هذا الاتفاق يعد الأكبر من نوعه في مجال مساندة المؤسسات والشركات الصناعية ولا سيما المتعثر منها أو حتى تلك المهددة بالتعثر أو التوقف.

وأشار سليمان إلى أن ذلك يأتي في إطار دور إتحاد الصناعات المصرية في تحفيز ودعم ومساندة قطاع الصناعة المصري ومسئوليته الأصيلة في الدفاع عن مصالح القطاع والنهوض به لتحقيق النمو والاستقرار الإقتصادي والإجتماعي للدولة.

وقالت سهر الدماطي، العضو المنتدب لشركة يونيون كابيتال، إن شركتها تهدف إلى مساعدة الشركات المتعثرة مالياً وتهدف إلى التمويل والاستثمار في نمو وتوسيع هذه الشركات.

وبموجب هذه المذكرة اتفق الطرفان بالتعاون والتنسيق في مجالات مختلفة، كتحديد القطاعات الصناعية ذات الأولوية، وتحديد المؤسسات المتوقفة أو المتعثرة أو تلك المشارفة على التعثر أو التوقف والوقوف على الأسباب سواء كانت تمويلية أو فنية أو إدراية أو غيرها.

وعمل دراسة وافية لكل حالة عن طريق خبراء متخصصون من شركة يونيون كابيتال للتمكن من التوصيف الدقيق للمشكلة التي تواجهها المؤسسة ومن ثم طرح أفضل الوسائل في التغلب عليها، وذلك بالتعاون الوثيق مع مركز تحديث الصناعة.

ويونيون كابيتال للاستشارات المالية هي شركة متخصصة في مساعدة الشركات المتعثرة ماليا من خلال تقديم الحلول لتلك المشكلات.

وكانت شركة يونيون كابيتال قد تعاقدت مع صندوق مصر لرأس المال المخاطرالمسؤول عن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة، لإعداد كافة الدراسات الخاصة بالشركات المتعثرة وتحديد طبيعة المساعدات التي يحتاجها كل مصنع سواء ماليا أو إداري.