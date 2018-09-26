مشتريات المصريين والعرب تصعد بالبورصة لليوم الثاني على التوالي

كتبت- شيماء حفظي:

واصلت البورصة ارتفاعها بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء، لتصل إلى مستوى 14612 نقطة، بدافع من مشتريات مصرية وعربية.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 1.8%، كما ارتفع EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.8%، ومؤشر EGx100 الأوسع نطاقًا بنسبة 1.2%.

وسجلت تعاملات المصريين خلال اليوم، صافي شراء بنحو 12 مليون جنيه، والعرب صافي شراء بقيمة 45.4 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات الأجانب، صافي بيع بقيمة 57.4 مليون جنيه.

وكانت مؤشرات البورصة ارتفعت بشكل جماعي مع نهاية تعاملات أمس الثلاثاء، وصعد المؤشر الرئيسي بنسبة 1.11% إلى مستوى 14358 نقطة، مدفوعا بمشتريات المصريين والعرب.