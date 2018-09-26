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    جلوبال ليس للتأجير التمويلي تطلق شركة للتخصيم قبل نهاية العام الجاري

    02:37 م الأربعاء 26 سبتمبر 2018
    جلوبال ليس للتأجير التمويلي تطلق شركة للتخصيم قبل نهاية العام الجاري

    هشام عبد الفتاح نائب رئيس جلوبال ليس

    كتبت- منال المصري:

    قال هشام عبد الفتاح، نائب الرئيس التنفيذي لشركة جلوبال ليس، إن شركته تعتزم إطلاق شركة للتخصيم قبل نهاية العام الجاري برأسمال 50 مليون جنيه.

    وأضاف خلال مؤتمر الجمعية المصرية للتخصيم اليوم الأربعاء أن الشركة انتهت من تأسيس الشركة في التجمع الخامس واستعانت بأفضل الكوادر لتشغيل الشركة.

    وأوضح أن المحفظة التمويلية لشركة، حققت نسبة 150% لتسجل 2.5 مليار جنيه في نهاية يوليو مقارنة بمليار جنيه من نفس الفترة بالعام الماضي، مستهدفًا نموها إلى 2.8 مليار جنيه في نهاية العام الجاري.

    هشام عبد الفتاح شركة جلوبال ليس الجمعية المصرية للتخصيم مؤتمر صحفي
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