جلوبال ليس للتأجير التمويلي تطلق شركة للتخصيم قبل نهاية العام الجاري

كتبت- منال المصري:

قال هشام عبد الفتاح، نائب الرئيس التنفيذي لشركة جلوبال ليس، إن شركته تعتزم إطلاق شركة للتخصيم قبل نهاية العام الجاري برأسمال 50 مليون جنيه.

وأضاف خلال مؤتمر الجمعية المصرية للتخصيم اليوم الأربعاء أن الشركة انتهت من تأسيس الشركة في التجمع الخامس واستعانت بأفضل الكوادر لتشغيل الشركة.

وأوضح أن المحفظة التمويلية لشركة، حققت نسبة 150% لتسجل 2.5 مليار جنيه في نهاية يوليو مقارنة بمليار جنيه من نفس الفترة بالعام الماضي، مستهدفًا نموها إلى 2.8 مليار جنيه في نهاية العام الجاري.