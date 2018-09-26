هيرميس للتخصيم توقع أول عقد لها غدًا بقيمة 3 ملايين دولار مع مُصدر للملابس

كتب- عبد القادر رمضان:

قالت فاطمة لطفي، الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس للتخصيم، إن شركتها ستوقع غدًا أول عقد تخصيم لها، مع أحد كبار مصدري الملابس الجاهزة والمنسوجات، بقيمة 3 ملايين دولار.

وأضافت في تصريحات لمجموعة من الصحفيين، اليوم الأربعاء، أن الشركة تستهدف في المرحلة الحالية الشركات المصدرة، وأن العقد المقبل سيكون مع شركة حاصلات زراعية.

وقالت إن الشركة تتحدث حاليا مع 32 عميلًا لتوقيع عقود تخصيم لهم خلال الفترة المقبلة، أغلبهم مصدرين.

وأوضحت أن التخصيم باعتباره أداة مالية غير مصرفية مهم للشركات لسهولة إجراءته مقارنة بالبنوك، وللسيولة السريعة التي يوفرها للشركات.

وقالت إن الشركة تستهدف توقيع عقود بقيمة تتراوح بين 300 و400 مليون جنيه بنهاية العام الجاري، ومضاعفة هذا الرقم خلال العام المقبل.

وأشارت إلى أن الشركة تعمل حاليا على تدبير تمويلات بالعملة المحلية والأجنبية بأسعار فايدة مخفضة لتمويل الشركات وخاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقالت إن الشركة بصدد التوقيع مع 3 بنوك من أجل الحصول على قروض بقيمة تصل إلى 500 مليون جنيه.

وأشارت إلى أن الشركة في محادثات أيضا مع البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير EBRD للحصول على تمويلات بالعملة الصعبة.

كما أن الشركة في مفاوضات مع صندوق الإنماء السعودي، للحصول على تمويل بفائدة 5%، وكذلك صندوق "روسبنسابلتي" للحصول على تمويلات للشركات الصغيرة والمتوسطة، خاصة أنهما يمولان شركة التأجير التمويلي التابعة للشركة، بحسب ما قالته فاطمة لطفي.

وتم تأسيس هيرميس للتخصيم العام الجاري برأسمال 125 مليون جنيه، ضمن خطة المجموعة المالية هيرميس للتوسع في الأنشطة المالية غير المصرفية.

وقالت فاطمة لطفي، إن هيرميس القابضة تخاطب باستمرار عدد من الصناديق للحصول على تمويلات بفائدة مخفضة.

وأشارت إلى أن السوق المصري يتمتع بفرصة كبيرة للنمو في نشاط التخصيم وأنه ينمو بمعدلات كبيرة.

وبحسب ما قالته فاطمة لطفي، فإن حجم عقود التخصيم في مصر بلغ نحو 7.8 مليار جنيه فقط العام الماضي، ومتوقع أن يصل إلى 10 مليارات بنهاية العام الجاري.

وقالت إن حجم التخصيم في أفريقيا بلغ العام الماضي 18 مليار دولار منهم 13 مليار دولار في جنوب أفريقيا، و3 مليارات في المغرب.