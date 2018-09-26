المالية: صندوق النقد يجري المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الشهر المقبل

كتب- مصطفى عيد:

قال وزير المالية محمد معيط، في بيان اليوم الأربعاء، إن بعثة صندوق النقد الدولي ستصل القاهرة منتصف الشهر المقبل، لإجراء المراجعة الدورية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف الوزير، خلال لقائه مع أعضاء غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر، أنه سيتم إعلان نتيجة المراجعة في ديسمبر المقبل.

وتعد هذه المراجعة الرابعة التي يجريها الصندوق للبرنامج الاقتصادي، بعدما وافق الصندوق على منح مصر الشريحة الرابعة من القرض بعد مراجعته الثالثة في يونيو الماضي.

وارتفع قيمة ما حصلت عليه مصر من قرض صندوق النقد الدولي إلى 8 مليارات دولار، بموافقة الصندوق في يونيو على صرف الشريحة الرابعة من إجمالي قرض مصر البالغ 12 مليار دولار.

وتهدف المراجعة المقبلة للصندوق، للحصول على الشريحة الخامسة من القرض والبالغة ملياري دولار.

في نوفمبر ٢٠١٦، اتفقت مصر مع صندوق النقد على الحصول على قرض بقيمة ١٢ مليار دولار على ٣ سنوات، مقابل تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي.

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