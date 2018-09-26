وزير البترول يطلق أول شعلة غاز طبيعي بوحدة سكنية في العياط

كتب- مصطفى عيد:

أطلق طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الأربعاء، أول شعلة غاز طبيعي لأول وحدة سكنية بمدينة العياط بمحافظة الجيزة، بعد انتهاء قطاع البترول من تدفيع الغاز لأول مرة بالمدينة.

وقالت وزارة البترول في بيان اليوم، إن إطلاق الشعلة الأولى يأتي في إطار المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي لمختلف المناطق بالجمهورية وإحلاله محل البوتاجاز ، والذي يعطي الأولوية للتوصيل إلى أكبر عدد من المدن والمناطق التي لم يصلها الغاز من قبل ذات الكثافة السكانية العالية.

ومن المستهدف توصيل الغاز إلى حوالى 30 ألف وحدة سكنية بمركز ومدينة العياط وكافة القرى المحيطة بها، وفقا للبيان.

وأكد الملا ، أن نجاح قطاع البترول في إطلاق الغاز الطبيعى لأول مرة خلال العام المالى الحالي إلى العديد من مدن ومناطق الجمهورية يعتبر من أهم مؤشرات نجاح المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل.

وأشار الوزير، إلى أهمية المبادرة التي أطلقتها الوزارة لتقسيط تكلفة مساهمة المواطنين لتوصيل الغاز إلى وحداتهم السكنية على فاتورة الاستهلاك بواقع 30 جنيها شهريا لمدة 6 سنوات بدون فوائد في المدن والمناطق الجديدة التي يصلها الغاز لأول مرة.

وأضاف الوزير أن هذه المبادرة بدأت تؤتى بثمارها بعد زيادة معدل اقبال المواطنين على التعاقد في المناطق المستفيدة وتحفيز المزيد منهم على سرعة التعاقد والاستفادة من المبادرة خاصة مع جاهزية المناطق للتوصيل واتمام تنفيذ شبكات الغاز بها بواسطة شركات قطاع البترول.

ووجه الوزير بسرعة التواصل مع المواطنين في مدينة العياط للتعاقد على توصيل الغاز لوحداتهم السكنية في أسرع وقت ممكن ضمانا لتعظيم وسرعة استفادة أهالى العياط من هذه الخدمة الحضارية والإجراء الميسر لتقسيط تكلفة التوصيل على فاتورة الاستهلاك.

ومن جانبه صرح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن مشروع توصيل الغاز لمدن ومراكز وقرى المحافظة يعد تحولا مهما فى الخدمات المقدمة للمواطنين بهدف التيسير عليهم و المساهمة فى احلال الغاز الطبيعى محل البوتاجاز ، مشيرا إلى التنسيق الكامل والمستمر مع وزارة البترول وشركاتها لسرعة تنفيذ هذا المشروع الحضارى المهم مؤكداً أن المحافظة تقدم كافة أوجه الدعم والمعاونة للإسراع بالتنفيذ وتوصيل شبكات الغاز الطبيعى .

وأوضح مصطفى هلال نائب رئيس شركة إيجاس للتخطيط والمشروعات أنه تم توصيل الغاز إلى 1.5مليون وحدة سكنية بمدن ومراكز الجيزة ومن المخطط توصيله إلى 500 ألف وحدة سكنية أخرى خلال الخطة الخمسية 2018-2019 حتى 2022-2023 للوصول بعدد الوحدات السكنية التي يصلها الغاز بالمحافظة إلى 2 مليون وحدة سكنية.

يذكر أن عدد الوحدات السكنية التي تم توصيلها بالغاز الطبيعى على مستوى الجمهورية منذ بدء النشاط وحتى الآن بلغ نحو 9 ملايين وحدة سكنية.