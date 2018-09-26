حالة ترقب قبل قرار المركزي الأمريكي.. ماذا فعلت أسعار الذهب بمصر اليوم؟

كتبت- شيماء حفظي:

تسود حالة من الترقب حول أسعار الذهب في مصر، مع انتظار المستثمرين ختام اجتماع البنك المركزي الأمريكي المتوقع أن يرفع فيه سعر الفائدة للمرة الثالثة هذا العام.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار الذهب استقرت اليوم الأربعاء، عند 602 جنيه للجرام عيار 21، نتيجة انتظار قرار المركزي الأمريكي حول أسعار الفائدة.

وأوضح نجيب، أنه في حال قرر البنك المركزي الأمريكي رفع أسعار الفائدة، سينخفض سعر الذهب تلقائيًا نتيجة انتقال المستثمرين للاستثمار في الدولار بدلا من الذهب، وبالتالي يقل الطلب وتتراجع الأسعار عالميًا وهو ما يسبب انخفاض الأسعار في مصر.

واستقر سعر الذهب عيار 18 عند 516 جنيهًا، وعيار 24 عند 688 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 4816 جنيهًا، وهي نفس أسعار أمس.

ووفقا لوكالة رويترز، استقرت أسعار الذهب عالميًا، اليوم، مع توخي المستثمرين الحذر قبيل ختام اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) حيث من المتوقع أن يرفع صناع السياسات أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام.

وفي الساعة 0712 بتوقيت جرينتش كان السعر الفوري للذهب دون تغير يذكر عند 1200.43 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن تحرك في نطاق ضيق يبلغ أربعة دولارات خلال الجلسة واختبر مستوى المقاومة المهم عند 1200 دولار، بحسب رويترز.

واستقرت عقود الذهب الأمريكية الآجلة عند 1204.70 دولار للأوقية.

وقال جون شارما الاقتصادي في بنك استراليا الوطني ”ينتظر الناس لاستقاء الاتجاه من مجلس الاحتياطي... أعتقد أن المجلس لن يحيد عن المسار. لكن قد يذكرون أن الحرب التجارية (بين الصين والولايات المتحدة) ربما تؤثر على النمو.“

ويختتم مجلس الاحتياطي اجتماعه اليوم ، حيث من المتوقع أن يرفع أسعار الفائدة للمرة الثامنة منذ أواخر 2015. ويتوقع المستثمرون زيادة أخرى قبل نهاية السنة لكن توقعات 2019 أقل وضوحا.