جلوبال ليس تتفاوض للحصول على قروض بقيمة 500 مليون جنيه من 4 بنوك

كتبت-منال المصري:

قال هشام عبد الفتاح، نائب الرئيس التنفيذى لشركة جلوبال ليس للتأجير التمويلي، إن الشركة تجري مفاوضات حاليا مع 4 بنوك للحصول على قروض بقيمة 500 مليون جنيه لتمويل أعمال الشركة.

وأشار إلى أن الشركة حصلت على قروض بقيمة مليار جنيه من 14 بنكًا خلال العام الجاري ومن هذه البنوك الأهلي ومصر والقاهرة والتجارى الدولي والقطر الوطني الأهلي والمصري لتنمية الصادرات والمصري الخليجي .

وأوضح عبدالفتاح أن الشركة حصلت على تسهيلات ائتمانية بقيمة 3 مليارات جنيه منذ تأسيسها في مارس 2015 وحنى الآن.

وقال نائب الرئيس التنفيذي، إن الشركة تستهدف زيادة رأسمالها إلى 165 مليون جنيه في نهاية العام الجاري مقارنة 112.5 مليون جنيه الآن بهدف توسيع أعمال الشركة.