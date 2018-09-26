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    هيرميس تطلق شركة جديدة للتحصيل

    01:34 م الأربعاء 26 سبتمبر 2018
    هيرميس تطلق شركة جديدة للتحصيل

    المجموعة المالية هيرميس

    كتب- عبد القادر رمضان:

    قالت فاطمة لطفي، رئيس مجلس إدارة المجموعة المالية فاينانس والرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس للتخصيم، إن الشركة أطلقت شركة جديدة للتحصيل.

    وأوضحت في تصريحات لمجموعة من الصحفيين، اليوم الأربعاء، أن الشركة الجديدة تم تأسيسها خلال العشرة أيام الماضية، وأنها ستبدأ العمل في أول نوفمبر المقبل.

    "الشركة ستقوم بمهمة التحصيل للشركات التابعة لهيرميس سواء التخصيم أو غيره.. كما ستقدم خدمات التحصيل لأي عميل آخر في السوق".

    وقالت إن الشركة استفادت في هذا الشأن من شركة تنمية التابعة لها، والتي تمتلك خبرة كبيرة في تمويل الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر.

    فاطمة لطفي المجموعة المالية هيرميس تمويل الشركات

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