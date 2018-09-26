محفظة التمويلات في شركة جلوبال ليس تقفز 150% خلال عام

كتبت منال المصري:

قال هشام عبد الفتاح نائب الرئيس التنفيذى لشركة جلوبال ليس للتأجير التمويلي، إن المحفظة التمويلية للشركة قفزت بنسبة 150% لتسجل 2.5 مليار جنيه في الفترة من يوليو2017 إلى يوليو الماضي، مقارنة بنحو مليار جنيه بنفس الفترة العام الأسبق.

وتستهدف الشركة تحقيق نمو في المحفظة التمويلية لتصل إلى 2.8 مليار جنيه في نهاية العام الجاري، وفقًا لما قاله عبد الفتاح اليوم الثلاثاء لمصراوي.

وأضاف عبد الفتاح، فإن هذه التمويلات تتوزع على 24 صناعة منها الصناعي والتجاري والخدمي والعقاري وغير ذلك.

وتخطط الشركة لأن يستحوذ الاستثمار العقاري يستحوذ على نسبة 28% من إجمالي المحفظة التمويلية لها، وفقًا لعبد الفتاح، الذي قال إن محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة تستحوذ على نسبة 34% من إجمالي محفظة الشركة.

وأرجع نائب الرئيس التنفيذي للشركة معدلات نمو المحفظة التمويلية بالشركة إلى زيادة حركة عجلة الإنتاج وانتعاش معدلات نمو الاقتصاد المصري وكذلك وفرة الموارد الدولارية مما ساهم في زيادة حجم التمويلات فضلا عن انتعاش حركة بعض القطاعات مثل السياحة والاستثمار العقاري وقطاع النقل وهو ما انعكس على تشغيل 100 صناعة وسيطة.