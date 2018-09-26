الفلفل بــ" 9 جنيه".. زيادة جديدة في أسعار الخضروات اليوم

كتبت- شيماء حفظي:

ارتفعت أسعار الخضروات في سوق العبور اليوم الأربعاء، مقارنة بأسعار الأمس، بينما تراجع سعر كيلو المانجو 8 جنيهات للكيلو المانجو العويس.

وسجل سعر كيلو الطماطم زيادة 7 قروش في الكيلو ليتراوح بين 3.5 و6.7 جنيه، وارتفع سعر البصل بين 3.25 و4.5 جنيه، بزيادة 50 قرشًا، وكيلو الكوسة بين 4.5 و6.5 جنيه، بزيادة 50 قرشًا، والفاصوليا 15 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

وارتفع سعر الفلفل الرومي البلدي بنحو 2.5 جنيه، ليتراوح بين7 و9 جنيهات، والفلفل الحار البلدي بين 4 و5 جنيهات، بزيادة 50 قرشًا.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور:

الطماطم بين 3.5 و6.7 جنيه، بزيادة 7 قروش.

البطاطس بين 5.5 و7 جينهات.

البصل بين 3.25 و4.5 جنيه، بزيادة 50 قرشًا.

الكوسة بين 4.5 و6.5 جنيه، بزيادة 50 قرشًا.

الفاصوليا 15 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

الباذنجان البلدي بين 3.5 و5 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين7 و9 جنيهات بزيادة 2.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 4 و5 جنيهات، بزيادة 50 قرشًا.

الملوخية 1.5 و2 جنيه.

الخيار البلدي بين 3 و4 جنيهات.

البامية بين 8 و12 جنيها.

القلقاس بين 2 و4.5 جنيه.

أسعار الفاكهة:

البرتقال الصيفي بين 4 و6 جنيهات.

الليمون البلدي بين 5 و8 جنيهات.

العنب البناتي الأصفر بين 8 و12 جنيها.

العنب البناتي الأحمر بين 8 و10 جنيهات.

الكانتلوب بين 4 و6 جنيهات.

المانجو العويس بين 12 و25 جنيها، بتراجع 8 جنيهات للكيلو.