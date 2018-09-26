وزير قطاع الأعمال: دعم شركة العبوات الدوائية لإحلال وتجديد خطوط الإنتاج

كتبت- شيماء حفظي:

قال وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، إن الوزارة مستعدة لتقديم الدعم الكامل لشركة العبوات الدوائية، في الحصول على التمويل اللازم للإصلاح الفني وإحلال وتجديد خطوط الإنتاج، وفقا لبيان صادر عن الوزارة اليوم الأربعاء.

وأضاف البيان، أن الوزير، أكد خلال جولته بالشركة التابعة للشركة القابضة للأدوية، دعم الوزارة للشركة

بما يؤدي إلى تحسين الوضع المالي للشركة وزيادة نسب استغلال الطاقة الإنتاجية والمبيعات.

وتفقد الوزير، خلال جولته بالشركة، مصانع المطابع الورقية والكرتون والبلاستيك والأنابيب، واستمع من إدارة الشركة إلى شرح حول مراحل العملية الإنتاجية، بحسب البيان.

والتقى الوزير بالعاملين والاستماع إلى مطالبهم ومقترحاتهم لتطوير الأداء، مشيدًا بجهودهم ووعيهم وحرصهم على مصالح الشركة وتحسين أوضاعها، بالإضافة إلى لقاء إدارة الشركة، لبحث المشكلات والتحديات الرئيسية التي تواجهها، وسبل معالجة تلك المشكلات والتغلب على التحديات للنهوض بالشركة.

وانتقد الوزير غياب المفهوم التسويقي في الشركة على مدار سنوات ماضية، وارتكان الشركة إلى بيع منتجاتها للشركات الشقيقة فقط، مشددًا على ضرورة إيجاد نشاط تسويقي فعال لدى إدارة الشركة وفتح أسواق جديدة واستخدام نظم حديثة للتكاليف، وفقا للبيان.

وأشار توفيق، إلى سعي الوزارة – في إطار حرصها على تطوير النظم الإدارية بالشركات – إلى توفير نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP)للعمل به على مستوى كافة الشركات التابعة يشمل حساب التكاليف والمشتريات ومتابعة المشروعات ونظم العمل الداخلية الأخرى.