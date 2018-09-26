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    بالم هيلز توافق على عرض تمويلي من بنكين بقيمة 485 مليون جنيه

    11:40 ص الأربعاء 26 سبتمبر 2018
    بالم هيلز توافق على عرض تمويلي من بنكين بقيمة 485 مليون جنيه

    كتبت- شيماء حفظي:
    وافق مجلس إدارة شركة بالم هيلز، على عرض تمويلي مقدم من بنكي العربي الأفريقي الدولي ومصر بقيمة 485 مليون جنيه لصالح مشروعها بالم باركس، بحسب بيان أرسلته الشركة اليوم الأربعاء إلى البورصة.

    وأضاف البيان أن مجلس الإدارة وافق على كافة شروط التمويل ومستندات الضمان وتوقيعها وكافة المستندات الأخرى المتعلقة بالتمويل.
    وكانت أرباح شركة بالم هيلز، ارتفعت خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 83.8% لتصل إلى 251.8 مليون جنيه، مقابل 137 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.

    بالم هيلز البنك العربي الأفريقي بنك مصر

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