مصرف أبو ظبي الإسلامي يخفض سعر الدولار مع بداية تعاملات اليوم

كتبت- شيماء حفظي:

خفض مصرف أبوظبي الإسلامي سعر صرف الدولار أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم الأربعاء الصباحية، إلى 17.87 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع، مقابل 17.89 جنيه للشراء و17.99 جنيه للبيع بتعاملات الأمس.

ورفع بنك قناة السويس سعر الشراء إلى 17.87 جنيه مقابل 17.86 جنيه للشراء أمس، فيما استقر سعر البيع عند 17.96 جنيه.

واستقر سعر صرف الدةولار في بنك كريدي أجريكول مصر عند 17.89 جنيه للشراء و17.99 جنيه للبيع.

كما ظل سعر صرف العملة الأمريكية مستقرًا في البنك الأهلي عند 17.78 جنيه للشراء و17.88 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على استقراره في بنك مصر عند 17.79 جنيه للشراء و17.89 جنيه للبيع.

وبقى سعر العملة الأمريكية مستقرًا في البنك العربي الأفريقي عند 17.85 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنوك الإسكندرية، والقاهرة، والبركة، والتجاري الدولي، عند 17.86 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.