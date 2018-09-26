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    البورصة تواصل الارتفاع مع بداية تعاملات الأربعاء

    10:26 ص الأربعاء 26 سبتمبر 2018
    البورصة تواصل الارتفاع مع بداية تعاملات الأربعاء

    كتب - مصطفى عيد:

    ارتفعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء.

    وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنحو 0.77% مع بداية التداولات، إلى مستوى 14470 نقطة.

    كما ارتفع مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنحو 0.05%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 0.27%.

    وكانت مؤشرات البورصة ارتفعت بشكل جماعي مع نهاية تعاملات أمس الثلاثاء، وصعد المؤشر الرئيسي بنسبة 1.11% إلى مستوى 14358 نقطة، مدفوعا بمشتريات المصريين والعرب.

    البورصة مؤشر البورصة

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