البورصة تواصل الارتفاع مع بداية تعاملات الأربعاء
كتب - مصطفى عيد:
ارتفعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء.
وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنحو 0.77% مع بداية التداولات، إلى مستوى 14470 نقطة.
كما ارتفع مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنحو 0.05%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 0.27%.
وكانت مؤشرات البورصة ارتفعت بشكل جماعي مع نهاية تعاملات أمس الثلاثاء، وصعد المؤشر الرئيسي بنسبة 1.11% إلى مستوى 14358 نقطة، مدفوعا بمشتريات المصريين والعرب.
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