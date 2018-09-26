البورصة تواصل الارتفاع مع بداية تعاملات الأربعاء

كتب - مصطفى عيد:

ارتفعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء.

وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنحو 0.77% مع بداية التداولات، إلى مستوى 14470 نقطة.

كما ارتفع مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنحو 0.05%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 0.27%.

وكانت مؤشرات البورصة ارتفعت بشكل جماعي مع نهاية تعاملات أمس الثلاثاء، وصعد المؤشر الرئيسي بنسبة 1.11% إلى مستوى 14358 نقطة، مدفوعا بمشتريات المصريين والعرب.