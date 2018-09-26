اتحاد الصناعات يوقع مذكرة تفاهم مع يونيون كابيتال لإنقاذ المصانع المتعثرة

كتبت- إيمان منصور:

قال اتحاد الصناعات في بيان، إنه سيوقع اليوم الأربعاء مذكرة تفاهم مشتركة مع شركة يونيون كابيتال للاستشارات المالية، بهدف إنقاذ المؤسسات الصناعية المتعثرة وإعادة تشغيلها، ونموها وتوسعها.

وأضاف الاتحاد، أن المذكرة تهدف أيضا إلى التعاون والتنسيق بما يصب في تحقيق أهدافهما المشتركة حيث أن إنقاذ هذه المؤسسات يمثل أهمية كبرى للطرفين وأولوية قصوى اقتصادياً وإجتماعياً خاصة في إطار توجه الدولة نحو مساعدة الشركات والمصانع المتعثرة وإعادتها للسوق المحلية.

ويونيون كابيتال للاستشارات المالية هي شركة متخصصة في مساعدة الشركات المتعثرة ماليا من خلال تقديم الحلول لتلك المشكلات، بعد عمل الدراسات المتخصصة في هذا الشأن وتحليل البيانات المالية للشركة أو المؤسسة.

وكانت شركة يونيون كابيتال قد تعاقدت مع صندوق مصر لرأس المال المخاطرالمسؤول عن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة، لإعداد كافة الدراسات الخاصة بالشركات المتعثرة وتحديد طبيعة المساعدات التي يحتاجها كل مصنع سواء ماليا أو إداري.

ويمثل اتحاد الصناعات في توقيع المذكرة محمود سليمان عضو مجلس الإدارة وهيئة المكتب ورئيس لجنة الاستثمار، وسهر الدماطي العضو المنتدب لصناديق الإئتمان عن شركة يونيون كابيتال للإستشارات المالية.