الاستثمار العربي يستهدف ضخ 200 مليون جنيه في التمويل العقاري نهاية العام

كتبت- منال المصري:

قال عادل طه، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في بنك الاستثمار العربي، إن البنك ضخ 130 مليون جنيه في مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل حتى نهاية أغسطس الماضي بنسبة نمو 60% مقارنة بالعام الماضي.

وأضاف لمصرواي أن هذه التمويلات استفاد منها أكثر من ألف عميل موضحا أن البنك يستهدف ضخ 200 مليون تمويلات جديدة بمبادرة التمويل العقاري بنهاية العام الجاري ليصل إجمالي التمويلات إلى 330 مليون جنيه.

وأطلق البنك المركزى قبل أربعة سنوات مبادرة للتمويل العقاري بشريحة 20 مليار جنيه لتمويل محدودي الدخل بفائدة تتراوح بين 5 إلى 7% متناقصة، وبفائدة 8% متناقصة لشريحة متوسطي الدخل وبفائدة 10.5% الشريحة فوق متوسطي الدخل.