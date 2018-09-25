"الخضار نار".. "مصراوي" يرصد ارتفاع الأسعار في الأسواق الشعبية

كتبت- دينا خالد وشيرين صلاح:

تضع أم صبحي، بائعة في سوق إمبابة، لافته على البطاطس مكتوبا عليها "8 جنيه" للكيلو، وتنادي "بعناها بـ8 بدل 10 يا بطاطس"، أملًا في جذب الزبائن، بينما تشهد السوق حالة من الهدوء مع ارتفاع أسعار الخضروات.

تقول أم صبحي إنها لم تشهد هذا الارتفاع في أسعار الخضروات من قبل، فالأسعار ترتفع بين يوم وليلة بدون سبب واضح.

ويشتكي كثير من المواطنين من ارتفاع مفاجئ في أسعار بعض الخضروات وخاصة أسعار الطماطم والبطاطس، خلال الفترة الأخيرة، بحسب جولة لمصراوي، في عدد من أسواق الخضروات الشعبية.

"إحنا بنشتري الخضار كل يوم من سوق الجملة في أكتوبر، البطاطس فجأة ارتفعت من 3.5 جنيه للكيلو إلى 6.5 جنيه"، تضيف أم صبحي، التي ورثت العمل في سوق الخضار عن أبيها.

بعد زياة الأسعار أصبح كيلو البطاطس يكلف أم صبحي 8 جنيهات، وتبيعه بنفس السعر، "لو غليت السعر عن كده محدش هيشتري وفلوسي هتضيع فأبيعها بحقها أحسن"، وفقًا لما تقوله أم صبحي لمصراوي.

"أنا ما بلومش أي تاجر يرفع سعر بضاعته، ما هو بيقف طول اليوم على رجليه في الشمس علشان لقمة عيشه وبيدفع فلوس في بضاعة علشان يكسب من وراها، وأي تاجر نفسه يكسب من غير ما السعر يبقى عالي علشان يبيع أكتر بس مش بإيده"، بحسب أم صبحي.

ومن بين الخضروات التي تشهد ارتفاعًا هذه الأيام الطماطم، ويقول أبو علام، بائع طماطم في سوق الخضار بإمبابة، إن أسعار الطماطم مرتفعة هذا العام رغم بدء موسم حصادها.

"كل سنة الطماطم بتغلى قبل الموسم بتاعها بشهر علشان بيبقى الموجود قليل، لكن الموسم بتاعها بدأ، والأسعار لسه غالية، والمفروض ترخص"، بحسب أبو علام.

ووصل سعر كيلو الطماطم في سوق الجملة إلى نحو 8 جنيهات، يبيعه أبو علام بـ 10 جنيهات، فيتبقى له هامش ربح ضئيل بعد خصم تكلفة النقل والمشال، بحسب قوله.

كما ارتفعت أسعار بعض الخضروات ليتراوح سعر الفلفل الرومي البلدي بين 7 و8 جنيهات للكيلو والكوسة بين 6 و 8 جنيهات، والباذنجان بين 5 و6 جنيهات.

وبحسب أبو شادي، تاجر خضروات في سوق حلوان، فإن هناك مواسم معينة مثل الأعياد ترتفع فيها أسعار الفاكهة والخضروات ولكن لفترة معينة ثم تعود لأسعارها العادية مرة أخرى، "ولكن منذ عيد الأضحى لم تنخفض أسعار الخضروات بل العكس ارتفعت أكثر".

ويضيف لمصرواي "التاجر مننا إللى كان بيجيب نقله واتنين خضار وفاكهة بقى يجيب نقلة واحدة وساعات بيبيع جزء منها لتجار صغيرين يبيعوها هما ونكسب احنا".

ويفسر محمد حسن، تاجر جملة في سوق العبور، ارتفاع أسعار الخضروات خلال هذه الفترة، بعدم توافر الكثير منها لانتهاء موسمها والاعتماد على المخزون.

وأضاف حسن، لمصراوي أن أسعار البطاطس قفزت خلال الفترة الأخيرة لأن الوقت الحالي ليس موسمها، "ونحن نعتمد على المخزون في الثلاجات، مما يضيف تكلفة إضافية فوق ثمنها".

ويتابع حسن "التجار تكلفوا أكثر من ثمن البضاعة التي خزنوها بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء التي تحتاجها الثلاجات، وهو ما رفع أسعار البطاطس مؤخرًا".

ويتوقع حسن أن يستمر ارتفاع أسعار البطاطس حتى موسمها الجديد في ديسمبر المقبل.

ويشرح حسن أسباب ارتفاع الطماطم رغم أن الوقت الحالي هو موسمها، قائلا إن الفلاحين استخدموا تقاوي مستوردة فاسدة، أدت إلى تلف المحصول ولم تدر إنتاجًا، وهو ما خفض المعروض ورفع الأسعار.

وساهم ارتفاع أسعار الخضروات بشكل رئيسي في تسجيل معدل التضخم الشهري مستوى 1.7% خلال أغسطس الماضي، والتي ارتفعت بنسبة 8%، مع ارتفاع أسعار البطاطس بنسبة 9.5% وارتفعت أسعار البطاطس بنسبة 90.5% على أساس سنوي، فيما سجلت أسعار البصل ارتفعت بنسبة 2.5% على أساس شهري، بحسب ما قاله الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في بيان سابق.

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