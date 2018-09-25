البورصة تصعد 1.1% بنهاية تعاملات الثلاثاء

كتبت- إيمان منصور:

ارتفعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، مدفوعة بمشتريات من قبل المستثمرين المصريين والعرب.

وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 1.11% بنهاية التعاملات، إلى مستوى 14358 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.39%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.58%.

وسجلت تعاملات المصريين والعرب صافي شراء بقيمة 2.1 مليون جنيه، و15.7 مليون جنيه على التوالي، بينما سجلت تعاملات المصريين صافي بيع بقيمة 17.8 مليون جنيه.

وانخفضت مؤشرات البورصة بشكل جماعي مع نهاية تعاملات أمس الاثنين، وسط جلسة شهدت اتجاه المصريين نحو البيع، وتسجيل الأجانب والعرب صافي شراء، وانخفض المؤشر الرئيسي بنسبة 0.42% إلى مستوى 14201 نقطة.