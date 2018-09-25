310 جنيهات للجمبري.. أسعار السمك بسوق العبور اليوم

كتبت- إيمان منصور:

استقر سعر كيلو البلطي بين 21.5 و23.5 جنيه، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء بسوق العبور وهو نفس سعره بالأمس..

واستقر أيضا سعر البلطي الفليه بين 30 و70 جنيها، وكيلو المكرونة السويسي بين 50 و60 جنيها، وفقا لبيانات سوق العبور.

ووصل سعر كيلو السبيط والكاليماري إلى بين 90 و160 جنيها وكيلو الكابوريا إلى بين 30 و125 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الجمبري بين 270 و310 جنيهات، وكيلو السمك البوري بين 39 و45 جنيها.