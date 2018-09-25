القابضة للكيماويات تتسلم دراسة "إغلاق" القومية للأسمنت اليوم

كتبت- شيماء حفظي:

قال محمد رضوان، رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للأسمنت، لمصراوي، إن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، ستتسلم اليوم الثلاثاء، التقرير الكامل الخاص بدراسة موقف الشركة من مركز الدراسات والبحوث التعدينية بكلية الهندسة جامعة القاهرة.

وأضاف رضوان، أن مسؤلي الشركة القابضة والشركة القومية للأسمنت اطلعوا في وقت سابق على ملخص الدراسة، "واليوم.. سيتم تسليم التقرير النهائي الكامل، تمهيدًا لاتخاذ قرار حول استمرارا عمل الشركة أو عدمه خلال الجمعية العامة المقررة 2 أكتوبر المقبل".

وكان سيد الطيب، المشرف العام على الدراسة بالمركز، قال الأسبوع الماضي، إن "شركة القومية للأسمنت كانت ميتة بالفعل من زمان، والإدارة لديها كل الحجج القانونية لإغلاقها.. لكننا بحثنا إمكانية تشغيلها.. وليس إيجاد مبررات الغلق أو النقل".

وقال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، إن الاحتمال الأغلب هو إغلاق الشركة وتعويض العاملين، وهو القرار الذي ستصوت عليه الجمعية العامة للشركة في أكتوبر المقبل.

ووافقت البورصة قبل أسبوع، على شطب بيانات الشركة من البورصة، تمهيدا لإغلاقها.

وأوضح رضوان، لمصراوي، أنه في حالة اتخاذ قرار نهائي بتصفية الشركة، فإنه لن يتم تطبيق المعاش المبكر للعمال، "ولكن سيتم تعويضهم ماديًا، لكن لم يتم تحديد قيمة نهائية لهذا التعويض".

وتعاني الشركة، من خسائر كبيرة، وصلت قيمتها التراكمية 2.6 مليار جنيه، وفقًا لرضوان، بالإضافة إلى ديون مستحقة على الشركة لصالح قطاعي البترول والكهرباء 3.7 مليار جنيه، وفق بيان سابق لوزارة قطاع الأعمال.

اقرأ أيضًا:

"الشركة ميتة".. تفاصيل الدراسة التي أوصت بإغلاق "القومية للأسمنت"

وزير قطاع الأعمال العام يعلن اتجاه الحكومة لإغلاق "القومية للأسمنت"