بعد عام من إطلاق الجيل الرابع.. أرباح ومكاسب للشركات والخدمة "لم تتحسن"

كتبت- شيماء شلبي:

أيام قليلة ويمر عام على إطلاق وزارة الاتصالات والشركات المحمول العاملة في مصر، خدمات الجيل الرابع (4G) للإنترنت.

ومع مرور عام على إطلاق الخدمة، لم يشعر المستخدمون بتحسن كبير في سرعة الإنترنت بحسب مسؤولون وخبراء في مجال الاتصالات، لكن في المقابل تقول شركات الاتصالات العاملة في مصر إن خدمات الإنترنت تحسنت كما أن الجيل الرابع ساهم في زيادة عدد المستخدمين للإنترنت.

وخدمات الجيل الرابع (4G) هي عبارة عن تطور لخدمات الجيل الثالث (3G) للاتصالات عبر المحمول، فهي تقدم سرعات عالية للغاية للإنترنت، قد تصل إلى 10 أضعاف السرعة في خدمة 3G)) وذلك بحسب المساحة التي تغطيها الخدمة.

"الواقع يقول إنه لم يتغير شيء، فما تم تقديمه حتى الآن عبر خدمات الجيل الرابع كان يمكن تقديمه عبر الجيل الثالث إذا تم استغلاله بكامل طاقته"، وفقًا لما قاله مسؤول سابق بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، فضل عدم ذكر اسمه.

وأضاف المسؤول لمصراوي أن السرعات المقدمة بالفعل عبر هذا الجيل لم تصل إلى السرعات المعلن عنها، كما أن نسب التغطية لم تصل إلى 10% من حجم الأماكن المغطاة بالشبكات.

وشهدت المدن الرئيسية في مصر وما حولها تغطية لخدمات الجيل الرابع، لكنها بدون استغلال لمميزاتها، في ظل ارتفاع التكلفة على المستهلكين، وفقًا لما يقوله المسؤول.

ويتابع "لا تزال مدن ومناطق في المحافظات ذات التعداد الكبير لا يوجد بها حتى تغطية جيدة لخدمات الجيل الثالث".

ومع إطلاق خدمات الجيل الرابع، ارتفعت أسعار كروت شحن المحمول بنحو 36٪ في سبتمبر الماضي.

ويقول حسام صقر، رئيس الإدارة المركزية بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن إطلاق الشركات للجيل الرابع لم يمنع من حدوث تراجع في تغطية بعض المناطق في عدد من المحافطات.

وأضاف لمصرواي أن الجهاز القومي رصد عددا كبيرا من المناطق المتضررة من التغطية للشركات الأربع، وتم إخطار الشركات بهذه المناطق وفقا للائحة الجزاءات.

ويعتبر صقر أن مستوى خدمات البيانات مقبول لدى شركات المحمول، كما أن هذه الشركات ملزمة بتغطية 50% من أكبر 11 مدينة في مصر بخدمات الجيل الرابع خلال عام من المرحلة الأولى من إطلاق الخدمة.

كيف ترى شركات المحمول الجيل الرابع بعد عام؟

يقول أيمن عصام، رئيس قطاع العلاقات الخارجية والحكومية بشركة فودافون مصر، إن إطلاق خدمات الجيل الرابع أدى لارتفاع مبيعات الخطوط، وزيادة استهلاك الإنترنت موبايل، كما أنه دفع بمشتركين جدد في السوق.

ويضيف عصام لمصراوي أن شركته حققت زيادة في الأرباح خلال العام الماضي، وكان إطلاق خدمات الجيل الرابع أحد أسبابها.

ويدافع عصام عن الانتقادات الموجهة لخدمات الجيل الرابع بقوله إن الحصول على أعلى كفاءه لسرعات الجيل الرابع مرتبط بعدة عوامل أهمها استخدام الترددات المناسبة من قبل الشركات واستخدام شريحة المحمول المناسبة من قبل المستخدم، بالإضافة إلى الهاتف الداعم لهذا الجيل، فضلًا عن تطوير أبراج الإرسال بالتكنولوجيات المطلوبة.

ويقول عصام إن شركته طورت العديد من أبراج المحمول وقامت بإنشاء أبراج جديدة لخدمة هذا الجيل بالتعاون مع شركات عالمية في هذا المجال، كما طالبت بترددات جديدة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

ويؤكد ياسر شاكر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أورنچ مصر، على وجود تحسن ملحوظ في تقديم الخدمات خصوصًا خدمات الإنترنت، بعد إطلاق الجيل الرابع.

وأضاف شاكر لمصراوي أن شركته استثمرت 750 مليون يورو في رأس المال العام الماضي، وهي زيادة تعد الأكبر فى رأسمال الشركة منذ إنشائها في مصر.

كما أعلنت الشركة المصرية للاتصالات WE، والتي أطلقت خدمات المحمول في سبتمبر الماضي، إنها استثمرت 6.8 مليار جنيه للحصول على رخصة شبكة الجيل الرابع، كما ضخت الشركة في تطوير البنية التحتية وبناء أبراج الهاتف المحمول لتقديم أفضل خدمة للجيل الرابع لعملائها.

وقالت وزارة الاتصالات الشهر الماضي إن الجهاز القومي للاتصالات أبرم اتفاق مع شركتين عالميتين، لإجراء قياسات جديدة لجودة خدمات المحمول، التي تقدمها الشركات الأربع العاملة في السوق المصري، عبر تقنياتهم وأجهزتهم الحديثة.

وستعلن الوزارة عن نتيجة هذه القياسات بحسب المناطق الجغرافية لإجبار الشركات على التنافس من أجل تحسين الخدمات فيما بينها ولإعلام المستخدمين بأفضل الشركات في مناطقهم ومحافظاتهم حتى يختاروا المشغل المناسب لهم، بحسب ما قاله وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت.