أسعار الذهب تواصل استقرارها في مصر لليوم الرابع على التوالي

كتبت- إيمان منصور:

واصلت أسعار الذهب استقرارها في السوق المحلي لليوم الرابع على التوالي، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، نتيجة ثبات سعر المعدن عالميا.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية، إن سعر جرام الذهب عيار 21 استقر خلال تعاملات اليوم عند 602 جنيه دون أي تغيير عن مستواه خلال الثلاثة أيام الماضية، مع استقرار الأسواق العالمية.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 516 جنيها، والجرام عيار 24 نحو 688 جنيها، ووصل الجنيه الذهب إلى 4816 جنيها.

وقال نجيب، إن أسعار الذهب مستقرة في السوق المحلي نتيجة ثبات سعر المعدن عالميا وعدم حدوث أي تغير يذكر في سعر الأوقية منذ بداية الأسبوع.

وعالميا، استقر الذهب اليوم الثلاثاء مع توخي المستثمرين الحذر قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي، الذي قد يوضح اتجاه زيادات أسعار الفائدة في المستقبل بينما تراقب الأسواق عن كثب تطورات الحرب التجارية الأمريكية الصينية، بحسب وكالة رويترز.

وبحلول الساعة 0628 بتوقيت جرينتش كان السعر الفوري للذهب دون تغير يذكر عند 1199.06 دولار للأوقية.

واستقرت عقود الذهب الأمريكية الآجلة عند 1203.70 دولار للأوقية.

ووفقا لرويترز، ينتظر المستثمرون تفاصيل اجتماع مجلس الاحتياطي الذي يبدأ في وقت لاحق اليوم، حيث من المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة الرئيسية ويسلط الضوء على مسار الزيادات في المستقبل.