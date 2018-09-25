الحكومة تخصص 1.5 مليار جنيه لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي (إنفوجرافيك)

كتبت- إيمان منصور:

قالت وزارة التخطيط، إنها خصصت نحو 1.5 مليار جنيه لدعم مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي للعام المالي 2018-2019، لتنفيذ عدد من المستهدفات الضرورية والملحة التى ستنعكس على تحسين جودة حياة المواطنين.

وأوضحت الوزارة من خلال إنفوجراف نشرته على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، أنه تم تخصيص نحو مليار جنيه لاستكمال تنفيذ محطات معالجة الصرف الصحى بالوجه القبلى، والتى تساهم بشكل مباشر فى حل مشكلة نقص الموارد المالية.

وخصصت الوزراة نحو 250 مليون جنيه لتمويل أعمال مرافق مياه الشرب والصرف الصحي المتعارضة مع تنفيذ المشروعات القومية بمحافظتي القاهرة والجيزة للإسراع فى إنجاز أعمال الطرق ومترو الأنفاق.

وتم تخصيص نحو 150 مليون جنيه لاستكمال مشروع تصميم وتنفيذ محطة تنقية مياه الشرب أبوعويقل بالقاهرة بطاقة 500 ألف متر مكعب فى اليوم، بحسب الوزراة.

وخصصت الوزارة نحو 100 مليون جنيه لتوفير السيارات والمعدات اللازم لمواجهة السيول في محافظة الإسكندرية والمنطقة.