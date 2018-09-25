الإحصاء: عيد الأضحى والمدارس يرفعان إنتاج الملابس 20% في يوليو

كتبت- إيمان منصور:

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في بيان اليوم الثلاثاء إن الرقم القياسي لصناعة الملابس الجاهزة ارتفع خلال شهر يوليو الماضي بنسبة 20.3% مسجلا 196.6 مقابل 163.3 خلال يونيو السابق له.

وأرجع الجهاز في بيانه، ارتفاع الرقم القياسي لصناعة الملابس الجاهزة خلال شهر يوليو، إلى زيادة الإنتاج استعداداً لموسم العيد الأضحى والعام الدراسي الجديد.

وارتفع أيضا الرقم القياسي لصناعة الأثاث إلى 127.9 خلال شهر يوليو بارتفاع قدره 20.97%، عن شهر يونيو السابق له، وذلك بسبب زيادة العقود الموقعة، وفقا لبيان الجهاز.

وبلغ الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام و المنتجات البترولية) 122.33 خلال شهر يوليو 2018 (أولي) مقابل 115.85 خلال شهر يونيو 2018(نهائى) بارتفاع 5.6%.

ويرجع ارتفاع الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية، إلى زيادة الإنتاج في أغلب الأنشطة الاقتصادية استعداداً لعيد الأضحى والموسم الدراسي الجديد، بحسب بيان الجهاز.

أما الرقم القياسي في صناعة المنسوجات فتراجع في شهر يوليو إلى 79.10 مقابل 114.99 بانخفاض قدره 31.21%، بسبب التوقف المؤقت لبعض خطوط الانتاج.

مقابل 296.10، وذلك بسبب الانتهاء من تسليم العقود السابقة وبداية عقود جديدة.