البترول: بدء إنتاج الغاز من حقول شمال الإسكندرية وغرب الدلتا في ديسمبر

كتب- مصطفى عيد:

قالت وزارة البترول والثروة المعدنية، في بيان اليوم الثلاثاء، إنه سيتم بدء إنتاج الغاز من المرحلة الثانية من حقول شمال الإسكندرية وغرب الدلتا، في ديسمبر المقبل.

وقال البيان، إن الوزير طارق الملا، ترأس الاجتماع الدوري للجنة العليا المشتركة لمشروع غازات غرب دلتا النيل لمتابعة تنفيذ أعمال المرحلة الثانية لتنمية وإنتاج الغاز من حقول شمال الإسكندرية وغرب الدلتا العميق الجاري، الإسراع بها حاليًا تمهيدًا لبدء باكورة إنتاج الغاز من هذه المرحلة في شهر ديسمبر من العام الحالي .

وقال الملا، خلال الاجتماع ضرورة الالتزام الكامل بالبرامج الزمنية الموضوعة لتنفيذ المرحلة الثانية من المشروع مشددًا على أهمية الانتهاء من كافة الأعمال المتعلقة بهذه المرحلة في التوقيتات المحددة ضمانًا لوضع الحقول على الإنتاج تباعًا وفق البرنامج الزمني، وإضافة كميات جديدة من الغاز الطبيعي لرفع معدلات الإنتاج المحي.

ووجه الوزير، باستمرار التنسيق وتضافر الجهود بين كافة الشركات العاملة بالمشروع لإزالة أي اختناقات وحل أي معوقات قد تعترض التنفيذ.

وخلال الاجتماع تم استعراض معدلات العمل بالمشروع والموقف التنفيذي للتسهيلات الإنتاجية التي يتم إعادة تأهيلها بواسطة كوادر الشركات الوطنية إنبى وبتروجت تمهيدًا لوضع الحقول على الإنتاج مرحليًا لبدء باكورة إنتاج الغاز من المرحلة الثانية في شهر ديسمبر من العام الحالي بواقع 400 مليون قدم مكعب غاز يوميًا من حقلى جيزة وفيوم وتزداد تدريجيًا لتصل الى 700 مليون قدم مكعب غاز يوميًا.

وأضاف البيان، أنه من المخطط أن يبدأ إنتاج حقل غاز ريفين خلال الربع الثالث من عام 2019 بواقع 450 مليون قدم مكعب غاز يوميًا ويزداد تدريجيًا ليصل إلى طاقته القصوى البالغة 900 مليون قدم مكعب غاز يوميًا.

وأكد الملا أن مشاركة الشركات الوطنية إنبى وبتروجت في أعمال تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع يأتي استثمارًا لخبرات هذه الشركات الرائدة في تصميم وتنفيذ مشروعات البترول والغاز لتعظيم المكون المحلي في المشروعات.

وأشار الوزير إلى أن المتابعة الدورية تؤكد الالتزام الكامل من الشركات الوطنية بالبرامج الزمنية وتنفيذ الأعمال المسندة إليها بأعلى درجات الكفاءة وطبقًا للمواصفات القياسية .