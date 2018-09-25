تراجع عملة الفلبين لأدنى معدل لها أمام الدولار منذ 13 عاما

القاهرة- وكالات:

تراجعت العملة الفلبينية المحلية (البيسو) لليوم الثاني على التوالي، بعدما سجلت أدنى معدل لها منذ نحو 13 عاما أمام الدولار.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء أن عملة البيسو انخفضت بنسبة 0.2% أمام الدولار لتصل إلى 54.310، وهو ما يعد أدنى معدل لها منذ نوفمبر 2005 .

وقال نائب وزير الخزانة ارين ستا للصحفيين اليوم إن الحكومة تعتزم بيع سندات بعملة الدولار في السوق الدولي خلال الربع الرابع، حيث أرسلت طلبات بذلك للبنوك.

وقال الاقتصادي شيدو نارايانان بشركة ستاندرد شارترد للخدمات المالية إن معدل التضخم في الفلبين قد يسجل 7% الربع المقبل، ويرتفع إلى 7.4% في ديسمبر المقبل بسبب تداعيات إعصار مانكوت على الأسعار والمحاصيل الزراعية.