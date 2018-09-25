الجمارك تخفض نسبة الخصم على "الملابس الجاهزة" في بورسعيد إلى 15%

القاهرة- مصراوي:

خفضت مصلحة الجمارك، نسبة الخصم على الأسعار الاسترشادية الخاصة بأصناف الملابس الجاهزة التي ترد رسم المدينة الحرة ببورسعيد، إلى 15% بدلا من 20%، اعتبارا من أمس الاثنين وحتى نهاية ديسمبر 2018.

ونص قرار مصلحة الجمارك على أن تنخفض نسبة الخصم إلى 10% بداية من أول يناير 2019 وحتى نهاية يونيو 2020، على ألا يتم تطبيق أي نسبة خسم بداء من يوليو 2020.

وقالت وزارة المالية، في بيان، اليوم، إن هذا القرار يأتي في إطار استمرار العمل بتعليمات رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بمنح خصم على أصناف الملابس الجاهزة التي ترد برسم المدينة الحرة ببورسعيد على كافة المناشىء.

وقال مصدر مسؤول في مصلحة الجمارك لمصراوي، إن رئيس المصلحة الجديد، السيد نجم، كان قد قرر إلغاء الخصومات تماما قبل أسبوعين، وهو ما أثار اعتراضات التجار في بورسعيد.

وأضاف أن "وزارة المالية ومصلحة الجمارك استجابت لمطالب التجار.. ولكنها خفضت نسبة الخصم إلى 15% بدلا من 20%، على آن يلغى الخصم تماما بداية من يوليو 2020".

وأوضح المصدر، أن المقصود بالخصم، هو "أن السلعة التي ترد إلى ميناء بورسعيد، بسعر 7 دولارات مثلا، فإنها تحصل على نسبة خصم جمركي 15% من هذا السعر".