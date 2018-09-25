خسائر شركة الحديد والصلب ترتفع 20% خلال العام المالي الماضي

كتبت- شيماء حفظي:

قالت شركة الحديد والصلب المصرية، في بيان للبورصة اليوم الثلاثاء، إن خسائرها ارتفعت خلال العام المالي الماضي بنسبة 20%، لتصل إلى 899.6 مليون جنيه.

ووفقا لتقرير مجلس الإدارة المرسل من الشركة للبورصة، اليوم، تراجعت إيرادات النشاط خلال العام المالي الماضي إلى 1.617 مليار جنيه مقابل 1.619 مليار جنيه العام المالي السابق.

وارتفعت تكلفة المبيعات خلال العام المالي الماضي إلى 2.82 مليار جنيه مقابل 2.58 مليار جنيه خلال العام المالي السابق له.

وارتفعت تكلفة بند "مخصصات انتفى الغرض منها" في القوائم المالية للعام المالي الماضي إلى 142.2 مليون جنيه، مقابل 5.5 مليون جنيه العام المالي السابق له.

وقالت الشركة، إنها تأثرت خلال العام المالي الماضي، بتحرير سعر الصرف مقابل الدولار ما أدى إلى زيادة وتضاعف أسعار المستلزمات وأهمها فحم الكوك،وزيادة أسعار الطاقة من غاز وكهرباء، بالإضافة إلى الانخفاض الحاد في كميات توريد الفحم الموردة من شركة الكوك.

وكان رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية مدحت نافع، قال في حوار مع "مصراوي" إن الشركة تقلل نسبة الفحم المورد من شركة الكوك لصالح شركة الحديد والصلب من أجل تقليل المديونية، وتقليل أعباء شركة الكوك وتوفير سيولة لديها.

وتسعى شركة الحديد والصلب إلى توفير سيولة تسهم في تحسين وضع الشركة، من خلال استغلال أصول الشركة غير المستغلة من أراضي وخردة.

وأعلنت الشركة اليوم، بيع خردة حديدية لديها تقدر بحوالي 230 ألف طن لشركة حديد المصريين، بالإضافة إلى شراء الخردة الحديدية الموجودة بجبل التراب والمقدرة بنحو 700 ألف طن إلى جانب خردة الزهر وبعض الخامات الأخرى من شركةالحديد والصلب.

وتقدر قيمة الخردة التي تزيد على 300 ألف طن بخلاف خردة الزهر بحوالي 3 مليارات جنيه، سيتم الاستفادة منها في سداد مستحقات الكهرباء والغاز ومستحقات شركة الكوك، وتمويل أية احتياجات أخرى لتعويم الشركة، بحسب بيان سابق من الشركة.

لكن الشركة قالت اليوم إنها ستبيع لحديد المصريين الخردة وفقًا للسعر العالمي.

وتعاني شركة الحديد والصلب من تقادم التكنولوجيا المستخدمة في الإنتاج، والتي يعمل أغلبها منذ خمسينات وستينات القرن الماضي.

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